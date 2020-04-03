Более сотни спасателей будут ежедневно обрабатывать улицы Ростовской области

Более сотни спасателей каждый день будут дезинфицировать улицы, как минимум, 14-ти районов Ростовской области. Об этом сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова.Для обеззараживания привлекли все 14 подразделений областной службы спасения на водах. Это более ста спасателей и более 14-ти единиц техники. Они будут ежедневно обрабатывать покрытия и поверхности на территории региона.Кроме того, автомобили областной службы спасения снабжены громкоговорителями. Они будут призывать жителей Дона не покидать свои дома в период всеобщей самоизоляции.