Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Более сотни спасателей будут ежедневно обрабатывать улицы Ростовской области

Более сотни спасателей будут ежедневно обрабатывать улицы Ростовской области
Более сотни спасателей каждый день будут дезинфицировать улицы, как минимум, 14-ти районов Ростовской области. Об этом сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова.

Для обеззараживания привлекли все 14 подразделений областной службы спасения на водах. Это более ста спасателей и более 14-ти единиц техники. Они будут ежедневно обрабатывать покрытия и поверхности на территории региона.

Кроме того, автомобили областной службы спасения снабжены громкоговорителями. Они будут призывать жителей Дона не покидать свои дома в период всеобщей самоизоляции.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.