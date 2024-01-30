Директор ДК в Ростовской области отделался «условкой» за гибель школьницы

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В Ростовской области осудили бывшего директора сельского ДК «Камышевский». Виталия Казанцева обвинили в халатности, которая привлекла к гибели 11-летней девочки. Приговор вынесли 30 января в Зимовниковском районном суде.Трагедия случилась 30 июня в хуторе Камышев. В тот день школьница была на футбольной площадке. В какой-то момент тяжелые ворота упали на ребенка. Несовершеннолетняя оказалась придавлена металлической конструкцией. От полученных травм девочка скончалась на месте.По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако позже переквалифицировали на статью «Халатность». Под подозрение попал директор сельского дома культуры «Камышевский» Виталий Казанцев. Следователи посчитали, что он знал о плохом закреплении футбольных ворот и не предпринял никаких действий, чтобы это исправить. Во время расследования руководитель ДК полностью признал свою вину.Виталию Казанцеву назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, приговор не вступил в законную силу.