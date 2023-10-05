В Ростове директор предприятия отделался «условкой» за смерть учителя в коллекторе

Фото: администрация Ростова.

В Ростове вынесли приговор директору муниципального предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений Вадиму Рабаеву. Он был признан виновным в халатности, вследствие чего погибла учительница.Несчастный случай произошел вечером 28 апреля. В тот день шел сильный дождь. 80-летняя преподавательница школы № 68 Лидия Радченко шла привычным маршрутом домой. Женщину сбило потоком воды. Она упала в открытый коллектор на перекрестке улицы Тульской и переулка Авиамоторного. Выбраться оттуда ей уже не удалось.Позже стало известно, что водосточный коллектор, в котором скончалась учительница, давно вызывал недовольство у горожан. Местные жители многократно требовали у администрации Октябрьского района решить проблему опасной ливневки, но представители власти игнорировали просьбы граждан.Трагедия с 80-летней учительницей дала делу ход. На директора предприятия, которое занимается ремонтом подобных сооружений, Вадима Рабаева возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Мужчина не только не проконтролировал ремонт ливневки, но даже не озаботился установкой на ней дождеприемной решетки. Однако свою вину в случившемся чиновник признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.Подобная ситуация происходит в Ростове не впервые. Летом 2016 года поток воды на проспекте Буденновском сбил с ног и унес под колеса машины 14-летнюю девочку. Тогда за смерть ребенка никто не понес наказания — находившийся под следствием бывший замглавы администрации города Сергей Кузнецов избежал ответственности из-за истечения срока давности уголовного дела.