На Дону директор сельского ДК ответит за гибель школьницы
В Ростовской области директор сельского дома культуры пойдет под суд за гибель девочки. Мужчину обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
Страшное ЧП случилось 30 июня в Зимовниковском районе. В тот день в хуторе Камышеве на 11-летнюю девочку упали футбольные ворота. Тяжелая металлическая конструкция так сильно придавил школьницу, что она умерла от травм.
По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Позже его переквалифицировали на «Халатность».
Виной несчастному случаю стали плохо закрепленные ворота. А за безопасность их эксплуатации отвечал директор ДК «Камышевский». По информации прокуратуры Ростовской области, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.