Девять человек чуть не погибли при пожарах в Ростовской области на прошлой неделе

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

На прошлой неделе в результате пожаров в регионе удалось спасти 9 человек. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.В общей сложности сотрудники МЧС выезжали на 52 ситуации в Донском крае. Из огня удалось извлечь 9 человек, однако один из них, к сожалению, не выжил.Спасатели также привлекались к осуществлению аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией последствий аварий, зафиксированных 15 раз. Помощь пострадавшим была оказана в семи случаях, в результате ДТП удалось спасти десять человек.