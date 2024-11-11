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Девять человек чуть не погибли при пожарах в Ростовской области на прошлой неделе

Девять человек чуть не погибли при пожарах в Ростовской области на прошлой неделе

На прошлой неделе в результате пожаров в регионе удалось спасти 9 человек. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В общей сложности сотрудники МЧС выезжали на 52 ситуации в Донском крае. Из огня удалось извлечь 9 человек, однако один из них, к сожалению, не выжил.

Спасатели также привлекались к осуществлению аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией последствий аварий, зафиксированных 15 раз. Помощь пострадавшим была оказана в семи случаях, в результате ДТП удалось спасти десять человек.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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