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В Ростовском-на-Дону зоопарке родился детеныш лемура

В Ростовском-на-Дону зоопарке родился детеныш лемура
В Ростовском зоопарке родился детеныш лемура. Об этом сообщили сотрудники зоосада в соцсетях 3 июня.

Родителями стали Стивен и Флора. В настоящее время мама и малыш чувствуют себя хорошо. Лемур появился на свет еще в апреле, однако он все еще не отходит от мамы.

Животные живут большой семьей, однако размножаться может лишь доминирующая самка.

Напомним, что в Ростовском зоопарке 10 апреля на свет появились два тигренка. За неокрепшими самцом Жигером и самочкой Жанетой ухаживают специалисты зоопарка.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
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