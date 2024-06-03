В Ростовском-на-Дону зоопарке родился детеныш лемура

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском зоопарке родился детеныш лемура. Об этом сообщили сотрудники зоосада в соцсетях 3 июня.Родителями стали Стивен и Флора. В настоящее время мама и малыш чувствуют себя хорошо. Лемур появился на свет еще в апреле, однако он все еще не отходит от мамы.Животные живут большой семьей, однако размножаться может лишь доминирующая самка.Напомним, что в Ростовском зоопарке 10 апреля на свет появились два тигренка. За неокрепшими самцом Жигером и самочкой Жанетой ухаживают специалисты зоопарка.