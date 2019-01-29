В Ростове массово эвакуируют госучреждения и торговые центры: видео



Сообщения о минировании учреждений дошли и до Ростова-на-Дону. Сейчас, 31 января, вывели людей из здания Министерства спорта на Красноармейской и здания областного Правительства на Социалистической.



Также оцеплены торговые центры "Орбита" и "Золотой Вавилон".







На месте работают сотрудники спецслужб. Они проводят проверку на наличие в учреждениях взрывчатых устройств.







Волна сообщений о минировании домов пошла с севера России. В Сибири 28 января эвакуировали сотни социальных учреждений.



Затем, 30 января, письма с пугающим текстом получили 39 школ в Шахтах. Там до сих пор отменены занятия. Силовики работают в учреждениях, проводя проверки.



Теперь ЧП начались в Ростове. Отметим, что заведомо ложное сообщение о бомбе наказуемо. За это грозит штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы до трёх лет.



