Десятки ресторанов McDonald's закрылись в Ростовской области

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области в одночасье прекратили работу около 30 ресторанов McDonald's. В ночь на 15 марта известные заведения общепита закрылись, а утром так и не открылись. Рестораны прекратили деятельность на территории всей России - это почти тысяча предприятий.- Мы уходили домой, не зная, что это был наш последний рабочий день, - поделился с Rostov.ru один из работников McDonald's. - Утром оказалось, что можно не приезжать на смену.Менеджеры сети предприятий быстрого обслуживания обзвонили всех сотрудников с предупреждением о том, что на работу не нужно выходить. Сейчас тысячи работников McDonald's сидят дома. Насколько долго закрыли рестораны и откроют ли их вообще, пока неизвестно. Информации даже нет у директоров - пока что все ждут дальнейших указаний. В самих ресторанах дежурят менеджеры и ассистенты директоров.В ближайшие дни на предприятиях проведут инвентаризацию, уберут все оборудование на склады, опечатают холодильники с продукцией, а на дверях развесят таблички о том, что ресторан временно не работает.Напомним, сотрудникам выплатят деньги в ближайшее время. Выплаты будут индивидуальны, в зависимости от среднего заработка каждого сотрудника. При условии, что последние полгода человек работал по 150 часов в месяц, работники получат в среднем около 22 тысяч рублей. Также есть возможность временно устроиться в компании-ритейлеры. Подобная ситуация была во время первого локдауна в марте 2021 года. Тогда некоторые сотрудники McDonald's работали в компаниях-партнерах. В частности, в «Пятерочках».Тем временем предприимчивые ростовчане уже выставили еду из McDonald`s на продажу на популярном сайте объявлений. Например, замороженный популярный фастфуд продают за 19 тысяч рублей, называя его «американской мечтой». Другой продавец предлагает купить его за 50 тысяч рублей. Кроме готовых блюд, в ход идут коллекционные монеты, стаканы McDonald`s и даже упаковки от еды.