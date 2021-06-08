Десятки домов обесточат в Ростове в конце недели

В Ростове-на-Дону в пятницу, 11 июня, обесточат десятки домов. График плановых отключений предоставило «Донэнерго».С 9 до 14 часов света не будет на улице Красных Зорь, 55-65, 60-76, Станиславского, 135А и на проспекте Кировском, 7-17, 12-14, 18.В тот же день с 9 до 16 часов отключения пройдут в домах №№ 48, 50/2, 50/3 на Еременко, №№ 37/1, 39, 39/1, 41/46, 41А, 35 и 37 на улице Зорге, №№ 1-17, 2-34 на Новомосковской, №№ 1-3, 2-20 на Просвещения, №№ 123-161 на проспекте Шолохова и №№ 25-67, 10-56 на Полторацкого.А с 9 до 17 часов электричества не будет в домах №№ 42, 42А, 42Б, 49А на улице Ленина, №№ 23-41 на Гаккеля, №№ 1-31, 28-50 на Ярослава Галана, №№ 51-69, 30-58 на Кооперативной, №№ 9-33, 4-8А на Тоннельной, №№ 1В на Обороны, №№ 32-64, 5-31 на 40-я Линия, №№ 30-58, 31-41 на Школьной, №№ 58-66, 79-93 на Рябышева, №№ 2-32, 29-53 на Глиссерном, №№ 52-62 на Черевичкина, №№ 2-16, 1-15 на Пинском, №№ 183-205 на Портовой, №№ 1-25, 2-20 в Шефском переулке, вся улица Красина, №№ 11-35 на Профинтерна, вся Караванная, весь переулок Короленко, Макеевский, Полюсный, Стандартный и Балтийский.С 9 до 18 часов света не будет на улице Турксибской, 51-69, 36-108, в переулках Забровском, 51-77, 30-84, Полесском, 1-87, 2-64, 2-м переулке, 87-133 , 72-136, 114А, Анджанском, 1-31, Верхоянском, 4, 11-29, улицах Дранко, 1-11, 2-10, Белгородской, 34-474, Курганной, 44/1, 137/34, 141, Павленко, 38-40, Пермской, 41 и Передовой, 1/5.