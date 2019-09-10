В конце недели десятки домов в Ростове останутся без света



Фото: sochinews.io

В Ростове в конце недели запланировано отключение света в разных районах города. О временном отключении сообщили в Донэнерго.



Так, 12 сентября с 8:00 до 23:50 света не будет в посёлке Чкалова на улице Славинской, в домах №№ 1, 2, 3, 4 и в переулке Сахалинском.



С 9 до 16 часов обесточат дома №№ 53-65 на проспекте Ворошиловском и дом № 71/16 на Большой Садовой.



С 9 до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- 7-я Линия, в домах с 65 по 87 и с 66 по 96;

- 9-й Линия, в домах с 51 по 87 и с 68 по 84;

- Листопадова, в домах с 93 по 109 и с 62 по 90;

- Алма-Атинская, в домах 1/254, с 7 по 29, со 2 по 36;

- Щаденко, в домах 2/256, со 2 по 26;

- Щорса, в домах с 1 по 9 и со 2 по 12;

- Саранской, в домах с 1 по 7 и со 2 по 10;

- Минина, в домах со 2 по 6;

- Лермонтовской, 117;

- Каратаева, в домах с 1 по 47 и со 2 по 70, 39/7, 39/11;

- Просторной, в домах с 83 по 105;

на проспекте Ворошиловском, 91/1, 91/2;

в переулках:

- Газетном, 100, 102, 159;

- 1-м Колхозном, в домах с 1 по 11 и со 2 по 10;

- 2-м Колхозном, в домах с 1 по 15 и со 2 по 16;

- 3-м Колхозном, в домах с 1 по 15 и со 2 по 12;

- 4-м Колхозном, в домах 39/1, 39/3, 39/4, 39/5.



С 13 до 16 часов электричество отключат на улицах:

- Загорской, в домах 17, 24/1, с 10 по 38;

- Петрашевского, в домах с 51 по 53;

- Портовой, в домах с 72 по 80 и 80/1, 80/3 93А, 97А;

в переулках:

- Водоотводном, в домах с 1 по 25 и со 2 по 24;

- Отечественном, в домах с 1 по 23 и со 2 по 22;

- Ракетном, в домах со 2 по 28 и 9Б.



На два часа, с 10 до 12, обесточат дома № 56 и № 58А по улице Московской и Цветочный рынок, также расположенный по улице Московской.



13 сентября с 9 до 15 часов без электроэнергии останутся жители улицы Пушкинской, домов со 104 по 106 и 114; улицы Максима Горького, домов со 130 по 132.



С 10 до 15 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Шостаковича, в домах с 13 по 29;

- Крамского, в домах со 2 по 20;

- Поленова, в домах с 1 по 17 и со 2 по 18.



С 10 до 12 часов обесточат дома № 63 и № 65/40 на улице Мечникова.



С 9 до 16 часов света не будет по адресам:

- проспект Коммунистический, 1/26, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/4;

- улица 1-й Краснодарская, с 28 по 36, 32А, 32Б, 36А, 82-86, 84/3, 84/4, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86А;

- площадь Тружеников, с 28 по 34, 32А, 32Б, 34Б, 36А.



С 9 до 17 часов электричество отключат на улицах:

- 4-я Линия, в домах с 19 по 39 и с 20 по 38;

- Мурлычёва, в домах с 87 по 97 и с 74 по 82;

- Верхненольной, в домах с 14 по 18 и с 15 по 37;

- 2-я Линия, в домах с 12 по 16 и с 19 по 29;

- Мурлычева, в домах с 97 по 105, 90;

- Пестеля, в домах с 25 по 53 и с 26 по 52;

- Бондаренко, в домах с 3 по 9.



В субботу, 14 сентября, с 10 до 12 часов света не будет на улицах:

- Текучёва, в домах 39, с 47 по 69 и с 98 по 138;

- 11-й улице, в домах с 1 по 25 и с 6 по 36;

во 2-м переулке, в домах с 24 по 30 и с 35 по 37.



Как пояснили в компании, во время отключения будет проводиться техническое обслуживание оборудования.