В конце недели в Ростове обесточат десятки домов
В Ростове в конце недели десятки домов останутся без света. Об этоключениях в разных районах города сообщает компания «Донэнерго».
В пятницу, 9 августа, с 10 утра до 14 часов света не будет на проспекте 40-летия Победы в домах №№ 316, 316/2, 318/1, 318/2.
В этот же день с 9 утра до 16 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:
- Ерёменко в дома №№ 81/1, 81б, 81г, 81/6;
- Шишкина в дома №№ 1/2, 1/1, 5а;
- Большой Садовой в домах с 67 по 69;
- проспекте Ворошиловском, 51.
С 10 утра до 12 часов без света останутся жители переулков:
- 1-й Санинструкторский домов с 1 по 9 и с 2 по 8;
- 2-й Санинструкторский домов с 1 по 7;
- 3-й Санинсткукторский, 12;
- Совхозная, 2, 59 и домов с 32 по 40.
С 9 утра до 17 часов:
- Ленинаканской в домах с 21 по 47а и с 20 по 44;
- Вологодской в домах с 6 по 20;
- Амиряна;
- Баграмяна;
- Дубовском;
- Кржижановского в домах с 373 по 413;
- Краеведческой в домах с 64 по 126;
- 2-й Киргизской в домах с 46 по 58 и с 67 по 91;
- Казахской в домах с 58 по 74;
- Обском в домах с 2 по 38 и с 3 по 17;
- Уральском в домах с 1 по 31 и с 2 по 36;
- Ухтомском в домах с 1 по 35 и с 2 по 38;
- Весёлом в домах с 7 по 9 и с 2 по 16;
- Минераловодской 146;
- Достоевского в домах с 1 по 7 и с 2 по 12;
- Некрасовской в домах с 1 по 73 и с 4 по 76;
- Писательской в домах с 1 по 5 и с 2 по 8;
- Силикатном в домах с 1 по 25;
- Скачкова в домах с 21 по 49 и с 26 по 30.
На выходных, 10 и 11 августа, электроэнергии не будет на улицах:
- Владиленской в домах с 1 по 55 и с 2 по 38;
- Кржижановского в домах с 1 по 41 и с 2 по 56;
- Герцена в домах с 13 по 61;
- Бакинском в домах с 1 по 9;
- Норильском в домах с 1 по 7 и с 2 по 8;
- Рационализаторском в домах с 1 по 31 и с 2 по 24.
Причиной отключения электричества станут капитальный ремонт линий электропередач и техническое обслуживание электросетей для исключения аварийных ситуаций.