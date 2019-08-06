В конце недели в Ростове обесточат десятки домов





В Ростове в конце недели десятки домов останутся без света. Об этоключениях в разных районах города сообщает компания «Донэнерго».



В пятницу, 9 августа, с 10 утра до 14 часов света не будет на проспекте 40-летия Победы в домах №№ 316, 316/2, 318/1, 318/2.



В этот же день с 9 утра до 16 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Ерёменко в дома №№ 81/1, 81б, 81г, 81/6;

- Шишкина в дома №№ 1/2, 1/1, 5а;

- Большой Садовой в домах с 67 по 69;

- проспекте Ворошиловском, 51.



С 10 утра до 12 часов без света останутся жители переулков:

- 1-й Санинструкторский домов с 1 по 9 и с 2 по 8;

- 2-й Санинструкторский домов с 1 по 7;

- 3-й Санинсткукторский, 12;

- Совхозная, 2, 59 и домов с 32 по 40.



С 9 утра до 17 часов:

- Ленинаканской в домах с 21 по 47а и с 20 по 44;

- Вологодской в домах с 6 по 20;

- Амиряна;

- Баграмяна;

- Дубовском;

- Кржижановского в домах с 373 по 413;

- Краеведческой в домах с 64 по 126;

- 2-й Киргизской в домах с 46 по 58 и с 67 по 91;

- Казахской в домах с 58 по 74;

- Обском в домах с 2 по 38 и с 3 по 17;

- Уральском в домах с 1 по 31 и с 2 по 36;

- Ухтомском в домах с 1 по 35 и с 2 по 38;

- Весёлом в домах с 7 по 9 и с 2 по 16;

- Минераловодской 146;

- Достоевского в домах с 1 по 7 и с 2 по 12;

- Некрасовской в домах с 1 по 73 и с 4 по 76;

- Писательской в домах с 1 по 5 и с 2 по 8;

- Силикатном в домах с 1 по 25;

- Скачкова в домах с 21 по 49 и с 26 по 30.



На выходных, 10 и 11 августа, электроэнергии не будет на улицах:

- Владиленской в домах с 1 по 55 и с 2 по 38;

- Кржижановского в домах с 1 по 41 и с 2 по 56;

- Герцена в домах с 13 по 61;

- Бакинском в домах с 1 по 9;

- Норильском в домах с 1 по 7 и с 2 по 8;

- Рационализаторском в домах с 1 по 31 и с 2 по 24.



Причиной отключения электричества станут капитальный ремонт линий электропередач и техническое обслуживание электросетей для исключения аварийных ситуаций.