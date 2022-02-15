Депутаты Заксобрания Ростовской области ищут способы сохранить старинные дома

Фото: ЗСРО.

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области обсудили вопрос сохранения историко-культурной среды и восстановления ОКН (объектов культурного наследия) региона. Проблемы защиты старинных домов от сноса донские парламентарии разобрали на заседании партии «Единая Россия».Многие аварийные дома обладают признаками исторически ценной градоформирующей застройки. Однако объектами культурного наследия являются далеко не все (около 10%). А значит, большинство этих зданий не защищены от сноса федеральным законодательством.Фракция «ЕР» предложила ускорить разработку нормативной правовой основы для защиты и восстановления исторической городской застройки. Для решения этой задачи председатель ЗС РО Александр Ищенко поручил создать межведомственную рабочую группу. Ее возглавила председатель профильного комитета по образованию и культуре Светлана Мананкина.Спикер донского парламента отметил, что эта работа важна не только для Ростова, но и для многих других городов региона, в архитектурном облике которых есть объекты культурного наследия.- Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, опираясь на инициативу «Единой России», намерены найти ключ к исправлению ситуации – сохранению и бережному развитию исторической городской среды, - объяснил Александр Ищенко.Светлана Мананкина добавила, что уже сформирован реестр аварийных многоквартирных домов в центральной части Ростова. В список вошел уже 191 дом и еще 40 многоквартирных домов, признанных аварийными. Речь идет об историческом центре города – Пролетарском, Кировском, Ленинском и части Октябрьского района.При этом объектами культурного наследия являются только 23 дома (10% аварийных зданий из реестра). Они защищены от сноса федеральным законодательством. Еще 84 дома (36%) не имеют такого статуса, но обладают признаками исторически ценной градоформирующей застройки.- Наша задача - постараться такие дома сохранить. И медлить нельзя, поскольку из вышеупомянутых 84 домов в отношении семи есть совершенно конкретные планы по их сносу в 2022 году, - подчеркнула депутат. - В Ростове-на-Дону создана специальная комиссия, на заседаниях которой будет рассматриваться судьба каждого из таких домов. В комиссию вошли многие известные общественники. От Законодательного Собрания в ее состав вхожу я. Ближайшее заседание состоится 3-4 марта. Мы будем искать пути сохранения исторически ценных зданий, расположенных в Кировском районе.Перед рабочей группой стоят две главные задачи в сфере нормативно-правового регулирования. Это разработка правовых механизмов защиты исторически ценной застройки без статуса ОКН и расширение спектра инструментов для восстановления ОКН. Однако эту проблему можно решить только с помощью внебюджетных инвестиций. Пока в области есть только один подобный механизм - льготная аренда аварийного ОКН за рубль в год на 49 лет. Но на практике он не работает.- Ни одного работающего примера нет. При этом мы видим, как другие регионы эффективно используют и механизм концессионных соглашений, и льготную приватизацию, и долгосрочные кредиты под 0%, и даже законодательство о реализации масштабных инвестиционных проектов, выделяя землю без торгов тем, кто взялся за восстановление аварийного ОКН, - подытожила Светлана Мананкина.Депутат отметила, что рабочая группа в ближайшее время займется определением эффективного механизма решения этой задачи на Дону.