В Ростовской области станут опираться на опыт Москвы и Санкт-Петербурга в сохранении облика исторических многоэтажек



В Ростове обсудили возможности сохранения исторического облика домов, являющихся объектами культурного наследия. Заседание «Открытой трибуны» прошло в Законодательном собрании Ростовской области.



Участие в обсуждении приняли представители комитета ЗС по образованию, науке, культуре и информационной политике совместно с Общероссийским народным фронтом и Общественной палатой Ростова. Спикеры обозначили основную проблему: исторический облик многоэтажек области теряется из-за того, что обязанности по капремонту возложены на их собственников. В программу работ не входит реставрация – это очень затратная процедура, не выгодная владельцам.



Депутаты Заксобрания при поиске решения предложили использовать опыт Санкт-Петербурга и Москвы.

– Мы проанализировали опыт других субъектов Российской Федерации в данной сфере. Например, в Санкт-Петербурге капремонт многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия, выведен в отдельную программу и финансируется не по линии фонда капитального ремонта. В Москве дополнительные затраты субсидируются: капремонт в обычном режиме делается за счет отчислений собственников жилья, а реставрационные работы производятся за счет бюджета. Эти положительные примеры следует внимательно изучить и соотнести с возможностями Ростовской области, – отметила председатель комитета донского парламента по образованию Светлана Мананкина.



Помимо этого участники заседания обсудили возможность установления льготной арендной платы для объектов культурного наследия, требующих капремонта и реставрации. Среди предложений также было создание муниципальной программы по сохранению и развитию исторического центра Ростова за средства из областной казны.

– На основе предложенных решений мы выработаем рекомендации к профильным органам областной и муниципальной власти. Необходим четкий ответ на вопрос – как организовать процесс так, чтобы приостановить потерю нашего исторического наследия. Это касается не только Ростова, но и других городов области – Таганрога, Новочеркасска, Азова, – заключила Светлана Мананкина.



Встреча «Открытой трибуны» стала продолжением диалога в отношении сохранения исторического центра донской столицы, начавшегося по инициативе губернатора области.