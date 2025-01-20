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Московская организация хочет отсудить у «Ростовавтодора» более 20 млн рублей

Московская организация хочет отсудить у «Ростовавтодора» более 20 млн рублей
Московская компания ООО «Дельта» хочет отсудить у АО «Ростовавтодор» более 20 миллионов рублей. Об этом пишет издание DonDay.

Столичная организация направила долг по поставке товаров. Речь идет о песке, щебне и других строительных материалах, которые закупил «Ростовавтодор». Кроме того, «Дельта» требует неустойку в размере более 290 тысяч рублей.

Арбитражный суд Ростовской области принял иск в производство. Первое судебное заседание назначено на 27 января.

ООО «Дельта» было зарегистрировано в марте 2006 года в Москве. Компания занимается добычей полезных ископаемых. В 2023 году выручка организации превысила миллиард рублей.
Фото: Ростов.Ру
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