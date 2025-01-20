Московская организация хочет отсудить у «Ростовавтодора» более 20 млн рублей

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Московская компания ООО «Дельта» хочет отсудить у АО «Ростовавтодор» более 20 миллионов рублей. Об этом пишет издание DonDay.Столичная организация направила долг по поставке товаров. Речь идет о песке, щебне и других строительных материалах, которые закупил «Ростовавтодор». Кроме того, «Дельта» требует неустойку в размере более 290 тысяч рублей.Арбитражный суд Ростовской области принял иск в производство. Первое судебное заседание назначено на 27 января.ООО «Дельта» было зарегистрировано в марте 2006 года в Москве. Компания занимается добычей полезных ископаемых. В 2023 году выручка организации превысила миллиард рублей.