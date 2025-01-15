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Минтранс Ростовской области пытается отсудить у «Ростовавтодора» 21 млн рублей

Минтранс Ростовской области пытается отсудить у «Ростовавтодора» 21 млн рублей
Министерство транспорта Ростовской области хочет отсудить у АО «Ростовавтодор» почти 21 миллион рублей. Об этом пишет издание DonDay.

Донские власти направили иск в связи с некачественной работой по государственному контракту. В 2018 году «Ростовавтодор» выиграл конкурс на ремонт участка дороги в Миллерово. Работы были выполнены, но позже были обнаружены недостатки.

Донской Минтранс требует от компании бесплатно отремонтировать участок, а также выплатить 624 тысячи рублей штрафа и пени за просроченный платеж в размере 20 миллионов рублей.

Арбитражный суд Ростовской области принял дело в производство 13 января. Дату заседания назначили на 4 февраля.
Фото: Ростов.Ру
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