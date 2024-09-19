Важен голос бизнеса: В Ростове «Деловая Россия» обсудила развитие региональных комитетов

Фото: «Деловая Россия»

В Ростове-на-Дону состоялась ежегодная отчетная конференция регионального отделения общественной организации «Деловая Россия». Участие приняли члены актива, предприниматели, которые владеют средним и крупным бизнесом, также руководители комитетов и сопредседатели во главе с председателем «Деловой России» Ростовской области Андреем Грибенюком.Андрей Семенович выступил с отчетом о проделанной работе. Отделение «Деловой России» регулярно создавало проекты, которые помогают улучшить бизнес в Ростовской области. Региональный актив поставил перед собой новые задачи. Одна из них — развитие работы комитетов здравоохранения, сельского хозяйства, строительства и жилищно-коммунальных услуг.- Важно создать более активные отраслевые комитеты, — отметил Андрей Грибенюк. — Через них актив «Деловой России» сможет общаться с отраслевыми министрами и представителями соответствующих сфер. В ходе этих обсуждений возникнет множество вопросов, которые необходимо будет решить. В основном трудности инициаторов экономической деятельности связаны с законодательством. Основная задача «Деловой России» — поддержка бизнеса на законодательном уровне.Андрей Семенович добавил, что министерства не могут быть в курсе всех проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Поэтому необходима обратная связь от самих бизнесменов. Это позволит наладить более тесное сотрудничество между властью и бизнесом.Именно такую задачу на себя возлагают отраслевые комитеты. Прежде всего, это формирование предложения для правительства, которые будут выгодны бизнесу и будут способствовать его дальнейшему развитию.В ходе конференции участники затронули вопрос о расширении региональной организации. Привлечение в отделение «Деловой России» Ростовской области бизнесменов с активной жизненной позицией. Создание мощного коллектива предпринимателей.- Активизация деятельности уже существующих членов нашей организации также необходима. Хотелось, чтобы о значимых и полезных проектах участников нашего союза узнало как можно больше людей, — заключил председатель регионального отделения «Деловая Россия».«Деловая Россия» объединяет под своими знаменами предпринимателей, которые создали порядка одного миллиона рабочих мест. Отделения общественной организации работают по всей стране. В отделении Ростовской области в настоящий момент насчитывается более 50 активных участников. Их деятельность направлена на улучшение предпринимательской деятельности в регионе и экономики в целом.