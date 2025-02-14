Дебиторскую задолженность «Ростов-Центрстрой» выставили на аукцион

Фото: Ростов.ру

На аукцион выставили дебиторскую задолженность АО «Ростов-Центрстрой». Информация размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.На торгах оказались права требования на долг к ЗАО «Донское крупнопанельное домостроение». Лот оценили в 6,7 миллиона рублей. Покупатель получит возможность через суд взыскать с закрытого акционерного общества 7,4 миллиона рублей.Заявки на участие в аукционе начнут принимать с 17 февраля. Итоги планируют подвести 18 марта.АО «Ростов-Центрстрой» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1998 году. Компания занималась производством земляных работ, строительством жилых и нежилых зданий. С весны 2021 года акционерное общество находится в процессе банкротства.