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На торги выставили задолженность Шахтинского электромеханического завода

На торги выставили задолженность Шахтинского электромеханического завода
На аукцион выставили дебиторскую задолженность ООО «Шахтинский электромеханический завод специального машиностроения». Информация размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.

На торгах оказались права требования на долг к компании ООО «Прима-Дона». Организация зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Лот оценили в 300 тысяч рублей. Покупатель получит возможность через суд взыскать с нее более 10 миллионов рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 января по 28 февраля.

Шахтинский электромеханический завод специального машиностроения был зарегистрирован в 2015 году в городе Шахты Ростовской области. Предприятие занималось производством гидравлического и пневматического оборудования, обработкой металлов и т. д.
Фото: соцсети
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