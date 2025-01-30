На торги выставили задолженность Шахтинского электромеханического завода

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На аукцион выставили дебиторскую задолженность ООО «Шахтинский электромеханический завод специального машиностроения». Информация размещена на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.На торгах оказались права требования на долг к компании ООО «Прима-Дона». Организация зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Лот оценили в 300 тысяч рублей. Покупатель получит возможность через суд взыскать с нее более 10 миллионов рублей.Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 января по 28 февраля.Шахтинский электромеханический завод специального машиностроения был зарегистрирован в 2015 году в городе Шахты Ростовской области. Предприятие занималось производством гидравлического и пневматического оборудования, обработкой металлов и т. д.