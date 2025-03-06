Дебиторскую задолженность ООО «Коронар» из Новочеркасска выставили на аукцион

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Дебиторскую задолженность ООО «Коронар» продают с молотка за 3,5 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.На аукцион выставили право требования на долговые обязательства к бывшему руководителю компании. Покупатель получит возможность взыскать с него порядка 39 миллионов рублей.Если предложение никого не заинтересует, его снова могут выставить на торги, но уже за меньшую сумму. Заявки на участие будут принимать с 17 марта по 15 мая.ООО «Коронар» было зарегистрировано в августе 2008 года в городе Новочеркасске. Больше 10 лет компания занималась производством металлических изделий. Организацию признали банкротом в августе 2020 года из-за крупного долга.