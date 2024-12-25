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Задолженность донского «Кредит-Экспресс» продают за 18 млн рублей

Задолженность донского «Кредит-Экспресс» продают за 18 млн рублей
Дебиторскую задолженность ООО КБ «Кредит-Экспресс» продают с молотка за 18,4 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На аукцион выставили право требования на долговые обязательства одного физического лица. Покупатель получит возможность взыскать с него порядка 20,5 миллионов рублей.

Если предложение никого не заинтересует, его снова могут выставить на торги, но уже за меньшую сумму.

Отметим, что ООО КБ «Кредит-Экспресс» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1999 году. Организация функционировала на протяжении 19 лет. С 2018 года она находится в процессе банкротства.
Фото: Яндекс.Карты
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