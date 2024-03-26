Дебиторскую задолженность «Донхлеббанка» продают с молотка за 116 млн рублей

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Дебиторскую задолженность ПАО «Донхлеббанк» продают с молотка за 116 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Единого федерального реестра сведений о банкротстве».На аукционе оказался один лот - права требования на краткосрочные долговые обязательства ООО «ФреймКад ЛСК». Покупатель получит возможность требовать через суд с компании 129 миллионов рублей. Организация была учреждена в городе Ростове-на-Дону в 2015 году. Компания специализируется на производстве строительных металлических конструкций и прочих изделий.Принять участие в торгах можно до 3 апреля.Напомним, что ПАО «Донхлеббанк» было зарегистрировано в 1993 году. Кредитная организация занималась несколькими строительными проектами. Когда с одним из них возникли трудности, на балансе банка образовался значительный объем проблемных активов. В 2018 году Центральный банк лишил «Донхлеббанк» лицензии.