Дата вывозного рейса из Израиля в Ростов перенесена

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Компания «Уральские авиалинии» сообщила своим пассажирам о переносе даты вывозного рейса из Израиля. Самолёт должен доставить на родину россиян, которые не смогли покинуть страну до закрытия границ.Изначально вылет рейса U6–3644 был запланирован на 6 мая. Самолёт должен был отправиться по маршруту Тель-Авив - Екатеринбург с остановкой в Ростове. Позже дата была изменена на 7 мая.Самолёт должен доставить в Россию представителей 14 регионов страны. Из Израиля на родину вернутся жители Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, Краснодарского, Ставропольского, Пермского краёв, Республик Адыгея, Калмыкия, Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа.