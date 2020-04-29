Изменилась дата вылета вывозного рейса из Таиланда в Ростов
Фото: tosno-vestnik.ru
Перенесена дата вывозного рейса российских граждан из Таиланда в Ростов. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Рейс Пхукет – Уфа – Ростов-на-Дону должен был вылететь в Россию 3 мая. Позже время вылета изменилось. Минкомсвязи сообщает, что рейс должен состояться 2 мая в 21:00 по местному времени.
Напомним, борт должен доставить в Россию 220 человек. Примерно половина из них – жители Ростовской области.
Напомним, на первые дни мая запланировано несколько вывозных рейсов, которые должны доставить на родину граждан России, которые не смогли выехать до закрытия границ.
Так, на 3 мая на 14:30 запланирован рейс Ереван – Сочи. На 6 мая на 15:10 запланирован борт Тель-Авив – Ростов-на-Дону – Екатеринбург.