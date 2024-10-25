Дарья Карпина улетела с дочерью в Париж

Фото: Соцсети.

Жена главного тренера ФК «Ростов» улетела со старшей дочерью в Париж. Дарья Карпина разместила фото с Анитой из столицы Франции.Вместе с дочерью они отправились в отпуск без мужа Дарьи – Валерия Карпина. В тот же день, выйдя из самолета, они отправились смотреть самые известные достопримечательности Парижа. В том числе посмотрели Эйфелеву башню, Триумфальную арку, Собор Парижской Богоматери и полюбовались видами реки Сены.Вероятно, мама с дочкой решили провести время вместе, так как Анита живет отдельно.Дарья Карпина родилась в городе Нарве (Эстония) и с детства занималась вокалом. В 15 лет с подругой создала группу «Би-Фри», которая гастролировала по России и Эстонии. Дарья замужем за главным тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным. Они воспитывают двух дочерей. Анита – дочь Дарьи от первого брака.