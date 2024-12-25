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Дарья Карпина показала семейную предновогоднюю фотосессию

Дарья Карпина показала семейную предновогоднюю фотосессию
В кадре Дарья с семьей стоят напротив елки. Они специально подготовили «Family look». У всех одинаковый наряд: новогодняя красная пижама с рисунком мульт-героя Шрека.

- Анита красотка стала,- пишут фанаты о старшей дочери Дарьи от прошлого брака.

Дарья родилась в городе Нарве (Эстония) и с детства занималась вокалом. В 15 лет с подругой создала группу «Би-Фри», которая гастролировала по России и Эстонии. После этого певица ушла в сольную карьеру. В браке с тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным в 2017 году у пары появились две дочери – Дарья и Александра. Анита – дочь от первого брака.
Фото: СоцСети
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