COVID-19 обнаружили в 44 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области выявили еще 220 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки с 3 по 4 мая вирус подхватили жители 44 городов и районов.Большинство новых зараженных - ростовчане. В донской столице заболели 74 человека. В Каменске-Шахтинском диагноз подтвердился у девяти человек, а в Таганроге, Шахтах и Семикаракорском районе заразились по восемь дончан. В числе инфицированных оказались по семь человек, проживающих в Неклиновском районе, Батайске и Новошахтинске.Пациентами с COVID-19 стали по шесть человек в Багаевском, Тарасовском, Каменском районах и Гуково. В Сальском - пять. На территории Азовского, Миллеровского, Аксайского районов и Новочеркасска вирус подхватили по четыре человека. В Морозовском, Орловском, Зерноградском, Матвеево-Курганском, Красносулинском, Мясниковском и городе Азове - по три.В числе зараженных оказались по два человека из Обливского, Чертковского, Дубовского, Кашарского, Пролетарского районов и Донецка. В Боковском, Октябрьском, Шолоховском, Кагальницком, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Веселовском, Заветинском и Константиновском - по одному. Аналогичная ситуация в Цимлянском, Белокалитвинском, Егорлыкском, Песчанокопском, а также в Волгодонске и области.За период пандемии медики выявили COVID-19 у 88 862 жителей Ростовской области. Из них 4 093 не смогли побороть инфекцию. По информации правительства региона, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.