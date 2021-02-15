Ростов и Новочеркасск - лидеры по числу новых инфицированных COVID-19

В Ростовской области с начала пандемии коронавиус подтвердился у 69 683 человек. Из них 326 заболели за сутки с 16 по 17 февраля. Большинство инфицированных - жители донской столицы (122 человека) и Новочеркасска (16 человек).В Таганроге пациентами с COVID-19 стали 13 жителей, а в Батайске и Октябрьском районе - по 12. Диагноз подтвердился у 11 человек в Неклиновском и у девяти - в Мясниковском районах. Заболели восемь жителей Кагальницкого района. По семь инфицированных выявили в Зерноградском, Азовском и городе Гуково.По шесть человек подхватили коронавирус в Багаевском, Егорлыкском и Белокалитвинском районах. В Шахтах, Новошахтинске, Тацинском и Константиновском - по пять. Борьбу с COVID-19 начали по четыре жителя Аксайского, Красносулинского, Каменского, Семикаракорского, Обливского районов. Столько же человек заболели в Сальском и городе Азове.В Цимлянском, Морозовском районах и городе Каменске-Шахтинском вирус обнаружили у трех человек. По два пациента с COVID-19 появились на территории Дубовского, Миллеровского, Шолоховского, Орловского, Волгодонского и Мартыновского районов. Аналогичная ситуация - в Милютинском, Песчанокопском и Донецке. Меньше всего заболевших оказалось в Кашарском, Матвеево-Курганском, Целинском, Усть-Донецком, Советском, Тарасовском, Пролетарском, Верхнедонском районах и Волгодонске. В этих муниципалитетах инфицированы всего по одному человеку.Всего за период пандемии вирус подхватили 69 683 жителя Ростовской области. Из них жизни 2 973 человек унес COVID-19, сообщили в правительстве региона.