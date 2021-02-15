Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростов и Новочеркасск - лидеры по числу новых инфицированных COVID-19

Ростов и Новочеркасск - лидеры по числу новых инфицированных COVID-19
В Ростовской области с начала пандемии коронавиус подтвердился у 69 683 человек. Из них 326 заболели за сутки с 16 по 17 февраля. Большинство инфицированных - жители донской столицы (122 человека) и Новочеркасска (16 человек).

В Таганроге пациентами с COVID-19 стали 13 жителей, а в Батайске и Октябрьском районе - по 12. Диагноз подтвердился у 11 человек в Неклиновском и у девяти - в Мясниковском районах. Заболели восемь жителей Кагальницкого района. По семь инфицированных выявили в Зерноградском, Азовском и городе Гуково.

По шесть человек подхватили коронавирус в Багаевском, Егорлыкском и Белокалитвинском районах. В Шахтах, Новошахтинске, Тацинском и Константиновском - по пять. Борьбу с COVID-19 начали по четыре жителя Аксайского, Красносулинского, Каменского, Семикаракорского, Обливского районов. Столько же человек заболели в Сальском и городе Азове.

В Цимлянском, Морозовском районах и городе Каменске-Шахтинском вирус обнаружили у трех человек. По два пациента с COVID-19 появились на территории Дубовского, Миллеровского, Шолоховского, Орловского, Волгодонского и Мартыновского районов. Аналогичная ситуация - в Милютинском, Песчанокопском и Донецке. Меньше всего заболевших оказалось в Кашарском, Матвеево-Курганском, Целинском, Усть-Донецком, Советском, Тарасовском, Пролетарском, Верхнедонском районах и Волгодонске. В этих муниципалитетах инфицированы всего по одному человеку.

Всего за период пандемии вирус подхватили 69 683 жителя Ростовской области. Из них жизни 2 973 человек унес COVID-19, сообщили в правительстве региона.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.