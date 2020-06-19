Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в Ростовской области в ближайшие дни

На Дону ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Опасность возгораний пятого уровня прогнозируется с 22 по 24 июня в некоторых районах донского региона: в северо-восточных, северо-западных, а также в Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах. Также пожароопасность четвертого класса ожидается в Приазовье и донской столице.Если случилось чрезвычайное происшествие, следует обратиться по телефонам: 112 или 101.