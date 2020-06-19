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Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в Ростовской области в ближайшие дни

Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в Ростовской области в ближайшие дни
На Дону ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Опасность возгораний пятого уровня прогнозируется с 22 по 24 июня в некоторых районах донского региона: в северо-восточных, северо-западных, а также в Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах. Также пожароопасность четвертого класса ожидается в Приазовье и донской столице.

- Гражданам необходимо быть осторожными в обращении с огнем, не разжигать костры на природе, - добавили в ведомстве. – Кроме того, нельзя поджигать камыш и сухую траву.

Если случилось чрезвычайное происшествие, следует обратиться по телефонам: 112 или 101.

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