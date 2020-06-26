Число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 117

Новые случаи смерти от коронавируса зарегистрировали в Ростовской области. Как сообщили в правительстве региона, по состоянию на 28 июня, на Дону от новой инфекции умерли уже 117 человек.Новыми жертвами COVID-19 стали два пенсионера: 73-летний мужчина с гипертонией и ишемической болезнью сердца и 84-летний дончанин с гипертонией, хроническим заболеванием органов дыхания и болезнью системы кровообращения.За весь период эпидемии в Ростовской области официально зарегистрировали 9 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большая часть пациентов уже излечились. К сожалению, пока не удалось остановить смертность среди пациентов. Жертвами COVID-19, в основном, становятся пожилые люди с тяжёлыми болезнями. В регистре умерших есть также один 12-летний ребёнок.