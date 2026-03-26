Кадры с места взрыва дома на Калинина появились в сети

Вечером 26 марта в Ростове-на-Дону в районе Западный жители были встревожены мощным взрывом. Портал DonDay публикует кадры, где был разрушен частный дом на улице Калинина.

Согласно информации, взрыв произошёл по адресу Калинина, 41А, в результате чего здание полностью разрушилось.

К счастью, огонь не возник, однако в результате происшествия пострадали два человека — мужчина и женщина. Дом был разделён между двумя владельцами: в одной половине жил мужчина, в другой женщина. В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области уточнили, что женщина отказалась от медицинской помощи.

От дома остались лишь руины. На место событий прибыло множество людей, включая соседей и жителей района.

В настоящее время сотрудники МЧС и газовой службы проводят осмотр разрушенного здания. Детали происшествия уточняются.
Фото: Dоnday
Еще по теме:

