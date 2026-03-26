В Ростове при взрыве обрушился частный дом: есть пострадавшие

Частный дом обрушился при взрыве на Западном в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.Громкий хлопок напугал жителей ЗЖМ вечером 26 марта. Оказалось, что на улице Калинина, 41А, произошел взрыв.- В одноэтажном частном доме произошел хлопок с последующим обрушением части дома, без последующего горения, - уточнили в ведомстве.На место происшествия прибыли экстренные службы. По предварительной информации, пострадали мужчина и женщина. Что стало причиной ЧП пока неизвестно.На месте происшествия работают экстренные службы: 42 человека и 13 единиц техники.