Число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 100

Ещё несколько человек в Ростовской области умерли от коронавирусной инфекции. По состоянию на 25 июня число жертв составило 100. Данные предоставили в правительстве региона.За последние сутки от COVID-19 скончались три человека: 68-летний мужчина с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы и атеросклерозом, 72-летний пенсионер с болезнью сердечно-сосудистой системы и 79-летний дончанин с таким же недугом, а также хроническим заболеванием почек. Большая часть жертв новой болезни — пенсионеры и люди с тяжёлыми хроническими болезнями. Также бывают случаи, когда люди слишком поздно обращаются за медицинской помощью.На Дону сейчас наблюдается стабильная ситуация с ежедневным приростом инфицированных, однако каждый день продолжают фиксировать летальные исходы. Среди умерших есть и молодые люди, и даже один ребёнок.За весь период в Ростовской области диагноз «коронавирус» был поставлен 9 074 людям.