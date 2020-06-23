Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 100

Число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 100
Ещё несколько человек в Ростовской области умерли от коронавирусной инфекции. По состоянию на 25 июня число жертв составило 100. Данные предоставили в правительстве региона.

За последние сутки от COVID-19 скончались три человека: 68-летний мужчина с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы и атеросклерозом, 72-летний пенсионер с болезнью сердечно-сосудистой системы и 79-летний дончанин с таким же недугом, а также хроническим заболеванием почек. Большая часть жертв новой болезни — пенсионеры и люди с тяжёлыми хроническими болезнями. Также бывают случаи, когда люди слишком поздно обращаются за медицинской помощью.

На Дону сейчас наблюдается стабильная ситуация с ежедневным приростом инфицированных, однако каждый день продолжают фиксировать летальные исходы. Среди умерших есть и молодые люди, и даже один ребёнок.

За весь период в Ростовской области диагноз «коронавирус» был поставлен 9 074 людям.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.