В Ростовской области женщина разбила бывшему мужу голову метлой и получила «условку»

Фото: Rostov.ru

Азовский городской суд Ростовской области приговорил к условному сроку женщину, которая отправила бывшего супруга в больницу ударом метлой. Текст приговора обнародовали на сайте суда 18 марта.Конфликт произошел в одном из частных домов села Займо-обрыв 6 марта 2025 года. Женщина по имени Елена была дома с шестью детьми, двумя друзьями и бывшим мужем. Мужчина оставался у женщины, так как занимался детьми и помогал по хозяйству.После работы по ремонту дома компания села отдыхать вчетвером. Разговор зашел об охоте и оружии. Бывший муж Елены захотел похвастаться и достал травматический пистолет. Елена стала волноваться о безопасности, так как экс-супруг был пьян и, по ее мнению, мог кого-то ранить.Чтобы успокоить ее, мужчина достал пули и положил обойму на стол. Елена забрала боезапас и отказалась отдавать.Началась драка. Мужчина толкал и душил Елену, пока друзья его не оттащили. В итоге Елена выкинула обойму за калитку. Бывший муж разозлился, взял лопату для снега и замахнулся, но не попал. Елена не стала терпеть и саданула по лопате метлой с деревянным черенком, которая попалась под руку. Метла отскочила и попала потерпевшему в голову. У него образовалась глубокая рана, потекла кровь.Испугавшись содеянного, Елена посадила экс-супруга на стул и позвонила в «112». Она написала явку с повинной и раскаялась. Врачи спасли раненого, и позже он сам просил прекратить уголовное преследование Елены.Наличие малолетних детей, а также причины действий женщины (бывший применил к ней насилие и размахивал травматическим оружием) учли, как смягчающие обстоятельства.В конечном итоге Елене назначили условное лишение свободы на срок два года.