На инвентаризацию зелёных насаждений в Ростове-на-Дону потратят 2,5 миллионов рублей. Подробности тендера размещены на сайте госзакупок.Начальная стоимость закупки — 2 504 033 рублей. Заказчиком выступает управление ЖКХ Ворошиловского района. Финансирование осуществляется из городского бюджета Ростова-на-Дону. Выполнить работы нужно до 20 июля.По техническому заданию специалисты должны оценить состояния деревьев, кустарников, газонов, цветников и твердых покрытий по трёхбалльной шкале: 1 балл — хорошее состояние, 2 — удовлетворительное, 3 — неудовлетворительное.Победитель закупки будет определён 2 апреля.Напомним, что ранее Donday писал, что ясеневая златка уничтожила около 20% городских лесов, что поставило под угрозу основную часть лесных территорий. По словам начальника управления благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону Татьяны Сапрыкиной, на сегодня общий убыток оценивается примерно в 443 гектара городских лесов, что составляет около 20% их площади.Аварийные деревья продолжают вырубаться и по сей день. Массовые вырубки в городе пока не планируются; специалисты пока что частично срубают стволы. В любом случае ущерб от рубки леса должен быть компенсирован новыми посадками. Срок восстановления лесов Ростова после златки оценивается специалистами в не менее 10 лет.