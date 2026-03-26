Хозяйка дома на Калинина рассказала как произошло обрушение

Хозяйка дома на Калинина рассказала как произошло обрушение

Вечером 26 марта в Ростове-на-Дону на улице Калинина, 61, произошло частичное обрушение частного дома. Об этом сообщила корреспонденту Donday хозяйка дома, 70-летняя Людмила М.

По её словам, около 19:00 жильцы услышали громкий, но приглушённый хлопок. Выяснилось, что причиной ЧП скорее всего стал взрыв газового баллона.

Брат Людмилы, 76-летний мужчина, отказался менять котёл и использовал газовый баллон и электроплитку для обогрева и приготовления пищи.

Обрушение началось со стороны спальни. В этот момент Людмила находилась на кухне и почувствовала резкий запах газа. Дверь оказалась заблокированной, и женщина начала громко звать на помощь.

Очевидцы немедленно вызвали сотрудников МЧС. Прибывшие спасатели достали Людмилу из-под обрушившихся конструкций. Женщина не получила серьёзных травм и отказалась от госпитализации. Её брат, получивший ожоги, был доставлен в больницу.
Фото: Dоnday
