Причиной обрушения дома на Калинина мог послужить взрыв газового баллона
Причиной обрушения дома на Калинина мог послужить взрыв газового баллона. Об этом сообщает корреспондент DonDay с места происшествия.
Дом рухнул вечером 26 марта на улице Калинина. Площадь обрушения составила 25 квадратных метров. В результате инцидента пострадали два человека: мужчина и женщина. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, вторая пострадавшая от медицинской помощи отказалась.
Прокуратура Железнодорожного района Ростова-на-Дону контролирует расследование обстоятельств происшествия. Точные причины взрыва и обрушения еще устанавливаются.