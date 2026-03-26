Причиной обрушения дома на Калинина мог послужить взрыв газового баллона

Причиной обрушения дома на Калинина мог послужить взрыв газового баллона. Об этом сообщает корреспондент DonDay с места происшествия.

Дом рухнул вечером 26 марта на улице Калинина. Площадь обрушения составила 25 квадратных метров. В результате инцидента пострадали два человека: мужчина и женщина. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, вторая пострадавшая от медицинской помощи отказалась.

Прокуратура Железнодорожного района Ростова-на-Дону контролирует расследование обстоятельств происшествия. Точные причины взрыва и обрушения еще устанавливаются.
Фото: Dоnday
