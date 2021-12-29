Число заболевших COVID-19 в Ростовской области перевалило за 195 тысяч

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В Ростовской области продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние сутки в регионе инфекцию подхватили 277 человек, а общее число зараженных достигло 195 209.Среди новых заболевших 32,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет; 31% - от 46 до 65 лет; 22,7% - от 66 до 79 лет; 4,7% - старше 80 лет; 9,4% - дети.В целом обстановка с распространением инфекции начинает стабилизироваться. Ежесуточный прирост не превышает 300 человек, хотя еще месяц назад эта цифра достигала 600-650. Спад заболеваемости позволит властям снова смягчить противоковидные меры.