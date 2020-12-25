На Дону число заболевших COVID-19 перевалило за 50 тысяч

В Ростовской области - новый рекорд по количеству заболевших ковидом. С 26 по 27 декабря инфекция подтвердилась у 393 человек. Среди новых зараженных большинство - это граждане в возрасте от 46 до 65 лет. Свыше 30% инфицированных - от 18 до 45 лет. Пожилых зараженных оказалось более 11%. Среди детей выявлено всего 6,4% новых случаев.Всего в Ростовской области число заболевших превысило 50 тысяч и составило 50 100.Только за декабрь подхватили инфекцию более чем 10 тысяч человек.Из-за роста заболеваемости власти региона установили новые карантинные ограничения. Под запретом оказалась работа развлекательных и досуговых организаций. Залы в кинотеатрах не должны быть заполнены на более чем 40%. Закрыли фудкорты и ледовые катки. Новогодние корпоративы в общепитах разрешены, только если у участников имеются положительные тесты на ковид, сделанные за три дня до празднования.