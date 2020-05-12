В Ростовской области количество людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 578
В Ростовской области продолжает расти число людей, которые смогли побороть коронавирус. За сутки от COVID-19 удалось излечиться 72 дончанам. Таким образом, общее количество выздоровевших составило 578 человек.
Большинство зараженных лечились дома, на самоизоляции.
Наряду с тем число инфицированных также продолжает расти. С начала пандемии в регионе зафиксировали 2 111 больных COVID-19. Только за последние 24 часа коронавирус выявили у 78 граждан.