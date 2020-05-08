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Более 400 человек излечились от коронавируса в Ростовской области

Более 400 человек излечились от коронавируса в Ростовской области
Более 400 человек с коронавирусом были выписаны и сняты с медицинского наблюдения в связи с выздоровлением. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По состоянию на 11 мая, в Ростовской области выписали 19 человек, больных коронавирусом. Их анализы на наличие коронавирусной инфекции показали отрицательные результаты. Всего выздоровевших - 407 человек.

Напомним, в группу риска по заболеванию коронавирусом входят пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодые люди болеют бессимптомно или в легкой форме.

В Ростовской области, по последним данным, 1 851 человек заражен коронавирусом. Из этого числа за последние сутки зафиксировано 88 новых случаев заболевания. Число жертв инфекции достигло 22 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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