Число пострадавших при взрыве на полиэфирном заводе в Шахтах выросло до 10

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Количество пострадавших при взрыве и пожаре на полиэфирном заводе в Шахтах выросло до десяти. Информацию об этом 17 января сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.Напомним, жуткий пожар случился около 11:00 в переулке Якутском. Всего за пару минут огонь охватил площадь 360 квадратных метров. Для тушения привлекли порядка 60 спасателей на 17 автоцистернах.В результате пожара пострадали 10 человек. Шестеро из них госпитализированы в больницу: трое - с ожогами, еще три человека - с травмами различной степени тяжести. Двух пострадавших с доставили в медучреждения областного центра.- Остальным пострадавшим, которые получили травмы легкой степени, оказана помощь в травмпункте БСМП Шахт, они отпущены домой, - добавил глава региона.