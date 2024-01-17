Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до девяти

Фото: Rostov.ru.

Количество пострадавших во время пожара на полиэфирном заводе в Шахтах выросло до девяти человек. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.Трое получили ожоги, еще шестеро — другие травмы. Из них восемь человек доставили в больницу, одному оказали разовую медпомощь.— В Шахты выехали представители министерства здравоохранения региона, — добавил Василий Голубев.Напомним, ЧП случилось 17 января около 11:30. После оглушительного взрыва в здании завода «Авангард» начался пожар. Пламя охватило порядка 360 квадратных метров. На месте работают больше полусотни спасателей на 17 единицах спецтехники.