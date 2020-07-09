В Ростовской области почти 11 тысяч человек заражены коронавирусом

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В Ростовской области снова начинает расти количество заражённых Covid-19. За последние сутки на Дону 99 человек заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном правительстве 14 июля.По обновлённым данным, за весь период пандемии коронавируса общее число заражённых достигло 10922 человека. В большинстве случаев болезнь протекает в лёгкой форме. Молодые пациенты обычно не чувствуют симптомы или переносят их как при обычном ОРВИ. Однако угроза коронавируса представляет опасность для старшего поколения. В Ростовской области уже 167 человек стали жертвами Covid-19. Ещё 34 дончанина находятся в тяжёлом состоянии.Напомним, что уже несколько суток коэффициент распространения коронавирусной инфекции держится выше единицы. Но в регионе продолжают снимать ряд ограничений. С 13 июля начали работать кинотеатры, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны.