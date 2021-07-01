Число инфицированных COVID-19 на Дону перевалило за 100 тысяч

В Ростовской области с начала пандемии коронавирус подхватили 100 049 человек. Из них 262 стали пациентами с COVID-19 за сутки со 2 по 3 июля.Среди новых инфицированных 35,6% - в возрасте от 18 до 45 лет, еще 35,5% дончан - от 46 до 65 лет. Также диагноз подтвердился у 16% в возрастной категории от 66 до 79 лет. Среди пенсионеров было выявлено 5,3% зараженных, а среди детей - 7,6%.С начала пандемии от коронавируса скончались 4 700 жителей донского региона. По информации областного правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. В их числе - астма, сахарный диабет, гипертония, а также сердечно-сосудистые, онкологические и заболевания легких.