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В Ростовской области коронавирусом заболели 213 человек

В Ростовской области коронавирусом заболели 213 человек
В Ростовской области растет ежедневное число инфицированных COVID-19. За сутки с 27 по 28 июня медики выявили 213 новых случаев заражения опасным вирусом. За последние две недели это число увеличилось на 28% (на 60 человек).

Среди новых зараженных 42,3% - молодежь от 18 до 45 лет, 29,6% - от 46 до 65 лет. Вирус подхватили 13,6% пенсионеров от 66 до 79 лет и 4,7% - старше 80 лет. В числе инфицированных оказались и дети - 9,8%.

С начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 98 863 жителя донского региона. Из них 4 659 не смогли побороть COVID-19. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - астма, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые, онкологические и заболевания легких.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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