От последствий коронавируса скончались еще 15 жителей Ростовской области

В Ростовской области растет число летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За сутки с 20 по 21 мая скончались три женщины в возрасте от 58 до 74 лет и 12 мужчин от 57 до 95 лет. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями. В их числе - сахарный диабет, астма, гипертония, сердечно-сосудистые, онкологические, аутоиммунные и заболевания легких. Всего с начала пандемии вирус забрал жизни 4 317 человек.Пациентами с коронавирусом стали еще 199 человек, а общее количество достигло 92 328 жителей донского региона. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет. Всего COVID-19 подтвердился у 4 983 845 россиян. Из них 264 986 не смогли побороть опасную инфекцию.