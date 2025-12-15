Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Неисправный дымоход оставил жителя Ростовской области без дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.Трагедия произошла в хуторе Антиповском Шолоховского района 13 декабря. Частный дом полностью сгорел из-за неисправности дымохода.Искры, вылетевшие из дымохода, попали на чердак, что спровоцировало возгорание крыши. Самостоятельно потушить пожар не удалось: доступа к чердачному помещению у мужчины не было, как и необходимых средств.К моменту прибытия пожарных, дом уже полностью горел. На месте работали два пожарных расчета и пять спасателей.