Неисправный дымоход оставил жителя Ростовской области без дома

Неисправный дымоход оставил жителя Ростовской области без дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Трагедия произошла в хуторе Антиповском Шолоховского района 13 декабря. Частный дом полностью сгорел из-за неисправности дымохода.

Искры, вылетевшие из дымохода, попали на чердак, что спровоцировало возгорание крыши. Самостоятельно потушить пожар не удалось: доступа к чердачному помещению у мужчины не было, как и необходимых средств.

К моменту прибытия пожарных, дом уже полностью горел. На месте работали два пожарных расчета и пять спасателей.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
