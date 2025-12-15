Новости
В Ростовской области установили новую опору ЛЭП вместо рухнувшей из-за ветра

В Ростовской области установили новую опору ЛЭП вместо рухнувшей из-за ветра. Об этом сообщили в РоссетиЮГ.

Напомним, 13 декабря ураганный ветер обрушился на Ростовскую область. Под его натиском не выдержала многотонная конструкция в Октябрьском районе. В результате тысячи людей остались без электричества.

Сотрудники энергокомпании сразу занялись восстановлением опоры. 15 декабря на месте рухнувшей конструкции установили новую, массой семь тонн.

Линию запустят после технических проверок. Электроснабжение в районе уже восстановлено.
Фото: РоссетиЮг
