Фото: Дондей

В Ростове жители пострадавшие от атаки БПЛА получат денежные компенсации. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.В ночь на 15 декабря произошла массированная атаки дронами в Ростовской области, в том числе досталось и донской столице. В результате происшествия вспыхнули два авто. Один из владельцев попытался потушить своими силами, но только получил ожоги. Госпитализация не потребовалась.В Железнодорожном районе на улице Всесоюзной обломки беспилотного летательного аппарата повредили крышу. Из-за этого в данном районе был введён локальный режим чрезвычайной ситуации.Жители у которых зафиксированы повреждения имуществ могут обращаться с заявлениями на матпомощь по адресу: пр. Стачки, 42. Там располагается оперативный штаб.