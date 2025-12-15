В Ростове жители пострадавшие от атаки БПЛА получат денежные компенсации
В Ростове жители пострадавшие от атаки БПЛА получат денежные компенсации. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
В ночь на 15 декабря произошла массированная атаки дронами в Ростовской области, в том числе досталось и донской столице. В результате происшествия вспыхнули два авто. Один из владельцев попытался потушить своими силами, но только получил ожоги. Госпитализация не потребовалась.
В Железнодорожном районе на улице Всесоюзной обломки беспилотного летательного аппарата повредили крышу. Из-за этого в данном районе был введён локальный режим чрезвычайной ситуации.
Жители у которых зафиксированы повреждения имуществ могут обращаться с заявлениями на матпомощь по адресу: пр. Стачки, 42. Там располагается оперативный штаб.