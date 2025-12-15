Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове жители пострадавшие от атаки БПЛА получат денежные компенсации

В Ростове жители пострадавшие от атаки БПЛА получат денежные компенсации
В Ростове жители пострадавшие от атаки БПЛА получат денежные компенсации. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

В ночь на 15 декабря произошла массированная атаки дронами в Ростовской области, в том числе досталось и донской столице. В результате происшествия вспыхнули два авто. Один из владельцев попытался потушить своими силами, но только получил ожоги. Госпитализация не потребовалась.

В Железнодорожном районе на улице Всесоюзной обломки беспилотного летательного аппарата повредили крышу. Из-за этого в данном районе был введён локальный режим чрезвычайной ситуации.

Жители у которых зафиксированы повреждения имуществ могут обращаться с заявлениями на матпомощь по адресу: пр. Стачки, 42. Там располагается оперативный штаб.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.