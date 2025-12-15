Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Красном Сулине жители наблюдали природное явление -световые столбы

В Красном Сулине жители наблюдали природное явление -световые столбы
В Красном Сулине жители наблюдали природное явление -световые столбы. Яркие кадры опубликовали в социальных сетях 15 декабря.

Вертикальные полосы света, исходящие от источников освещения, таких как фонари, прожекторы и автомобильные фары впечатлили наблюдателей. Этот оптический феномен проявляется при низких температурах.

Причина возникновения световых столбов заключается в преломлении света через ледяные кристаллы в воздухе. Кристаллы могут быть плоскими или столбовидными. Плоские кристаллы падают на землю горизонтально, тогда как столбовидные — вертикально.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.