Фото: соцсети

В Красном Сулине жители наблюдали природное явление -световые столбы. Яркие кадры опубликовали в социальных сетях 15 декабря.Вертикальные полосы света, исходящие от источников освещения, таких как фонари, прожекторы и автомобильные фары впечатлили наблюдателей. Этот оптический феномен проявляется при низких температурах.Причина возникновения световых столбов заключается в преломлении света через ледяные кристаллы в воздухе. Кристаллы могут быть плоскими или столбовидными. Плоские кристаллы падают на землю горизонтально, тогда как столбовидные — вертикально.